Un guide québécois raconte

Olivier Émond, un Québécois de 34 ans et ancien professeur de français, vit en Tanzanie depuis dix ans. Il y travaille comme guide de safari, notamment pour l’école internationale East Africa.

Le guide tire la sonnette d'alarme sur les effets du tourisme de masse sur les safaris africains.

Selon lui, des films comme Le Roi Lion ou les nombreux documentaires animaliers ont fait exploser la popularité de ces expéditions. Cela engendre évidemment des enjeux au niveau de la protection de la faune.

Écoutez Olivier Émond raconter les impacts du surtourisme en Tanzanie pour la faune locale et les touristes, vendredi à l'émission Le Québec maintenant.