 Aller au contenu
Société
Un guide québécois raconte

L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie

par 98.5

0:00
11:41

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 janvier 2026 16:56

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
Un éléphant avec le Kilimanjaro en arrière plan. / Tatyana_Drujinina/Adobe Stock

Olivier Émond, un Québécois de 34 ans et ancien professeur de français, vit en Tanzanie depuis dix ans. Il y travaille comme guide de safari, notamment pour l’école internationale East Africa.

Le guide tire la sonnette d'alarme sur les effets du tourisme de masse sur les safaris africains.

Selon lui, des films comme Le Roi Lion ou les nombreux documentaires animaliers ont fait exploser la popularité de ces expéditions. Cela engendre évidemment des enjeux au niveau de la protection de la faune.

Écoutez Olivier Émond raconter les impacts du surtourisme en Tanzanie pour la faune locale et les touristes, vendredi à l'émission Le Québec maintenant.

«Un des enjeux majeurs reste donc la rémunération des guides : est-ce que les employés de ces compagnies sont dans des conditions favorables pour respecter les régulations ? Tout le monde connaît l'éthique, tous les guides passent par des collèges où ils apprennent ces règles. Mais leurs réalités personnelles ont un impact direct sur leur comportement dans la savane.»

Olivier Émond

Autre sujet abordé:

  • Est-il possible de faire un safari éthique?

Vous aimerez aussi

Problèmes du REM: «Les gens n'achèteront pas leur carte le mois prochain»
La commission
Problèmes du REM: «Les gens n'achèteront pas leur carte le mois prochain»
0:00
2:58
Du porc génétiquement modifié bientôt dans votre assiette?
La commission
Du porc génétiquement modifié bientôt dans votre assiette?
0:00
10:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«La poutine représente le Québec: c’est le travail, c’est unique»-Stéphane Fallu
Rattrapage
Poutine Week
«La poutine représente le Québec: c’est le travail, c’est unique»-Stéphane Fallu
Les Belles-Soeurs: la langue québécoise chantée et célébrée
Rattrapage
Comédie musicale
Les Belles-Soeurs: la langue québécoise chantée et célébrée
Vie privée: Jodie Foster et le «plaisir exotique» des plateaux français
Rattrapage
Un rôle francophone pour Foster
Vie privée: Jodie Foster et le «plaisir exotique» des plateaux français
«Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude»
Rattrapage
Modifications du PEQ
«Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude»
Une victoire éclatante contre les «Nordiques» du Colorado
Rattrapage
Toute une performance jeudi soir
Une victoire éclatante contre les «Nordiques» du Colorado
«Plusieurs pensent que Poilièvre a été pris en otage par une chambre d'écho»
Rattrapage
Congrès conservateur
«Plusieurs pensent que Poilièvre a été pris en otage par une chambre d'écho»
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur
Rattrapage
Produit par Amazon
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur
Menaces de Trump envers Bombardier: «C'est inexplicable» -John Gradek
Rattrapage
Attaque contre les avions canadiens
Menaces de Trump envers Bombardier: «C'est inexplicable» -John Gradek
Canadiens-«Nordiques» prise deux
Rattrapage
Saison 2025-2026
Canadiens-«Nordiques» prise deux
Quels sont les meilleurs rabais cette semaine?
Rattrapage
Épicerie
Quels sont les meilleurs rabais cette semaine?
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Rattrapage
Pour l'année 2026
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
Rattrapage
Chaos à Minneapolis
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
Rattrapage
Des Albertains discutent avec les Américains
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
«En avantage numérique, c'est Christine Fréchette!»
Rattrapage
Recapitulatif politique
«En avantage numérique, c'est Christine Fréchette!»