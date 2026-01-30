 Aller au contenu
Hockey
Toute une performance jeudi soir

Une victoire éclatante contre les «Nordiques» du Colorado

par 98.5

0:00
6:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 janvier 2026 16:15

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Une victoire éclatante contre les «Nordiques» du Colorado
L'Avalanche dans l'uniforme des anciens Nordiques. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal ont offert toute une performance jeudi soir en s'imposant 7 à 3 contre l'Avalanche du Colorado, la «meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey» selon le chroniqueur Meeker Guerrier.

Nick Suzuki a notamment brillé en marquant un but crucial en désavantage numérique, permettant au CH de marquer dans trois phases de jeu différentes: à force égale, en avantage numérique et à court d'un homme.

Écoutez Meeker Guerrier aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Le gardien Jakub Dobes a également été l'un des artisans de cette victoire avec 25 arrêts, privant l'adversaire de buts certains à plusieurs reprises.

Malgré ce gain important, la lutte pour les séries éliminatoires demeure féroce dans la division atlantique, alors que les Sabres de Buffalo et les Bruins de Boston ont aussi remporté leurs duels respectifs.

Autres sujets traités:

  • Exploit de Novak Djokovic contre Jannik Sinner;
  • Blessure au genou pour Lindsey Vonn;
  • Nostalgie pour les amateurs des Nordiques.

Vous aimerez aussi

«Cette équipe-là, c'est extraordinaire» -Michel Bergeron
Le hockey des Canadiens
«Cette équipe-là, c'est extraordinaire» -Michel Bergeron
0:00
9:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«La poutine représente le Québec: c’est le travail, c’est unique»-Stéphane Fallu
Rattrapage
Poutine Week
«La poutine représente le Québec: c’est le travail, c’est unique»-Stéphane Fallu
Les Belles-Soeurs: la langue québécoise chantée et célébrée
Rattrapage
Comédie musicale
Les Belles-Soeurs: la langue québécoise chantée et célébrée
L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
Rattrapage
Un guide québécois raconte
L'envers du décor: le tourisme de masse s'invite dans les safaris en Tanzanie
Vie privée: Jodie Foster et le «plaisir exotique» des plateaux français
Rattrapage
Un rôle francophone pour Foster
Vie privée: Jodie Foster et le «plaisir exotique» des plateaux français
«Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude»
Rattrapage
Modifications du PEQ
«Je comprends que quand il y a un changement, il peut y avoir de l'inquiétude»
«Plusieurs pensent que Poilièvre a été pris en otage par une chambre d'écho»
Rattrapage
Congrès conservateur
«Plusieurs pensent que Poilièvre a été pris en otage par une chambre d'écho»
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur
Rattrapage
Produit par Amazon
Melania: un documentaire à 75 millions $ qui manque de profondeur
Menaces de Trump envers Bombardier: «C'est inexplicable» -John Gradek
Rattrapage
Attaque contre les avions canadiens
Menaces de Trump envers Bombardier: «C'est inexplicable» -John Gradek
Canadiens-«Nordiques» prise deux
Rattrapage
Saison 2025-2026
Canadiens-«Nordiques» prise deux
Quels sont les meilleurs rabais cette semaine?
Rattrapage
Épicerie
Quels sont les meilleurs rabais cette semaine?
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Rattrapage
Pour l'année 2026
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
Rattrapage
Chaos à Minneapolis
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
Rattrapage
Des Albertains discutent avec les Américains
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
«En avantage numérique, c'est Christine Fréchette!»
Rattrapage
Recapitulatif politique
«En avantage numérique, c'est Christine Fréchette!»