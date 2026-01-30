Les Canadiens de Montréal ont offert toute une performance jeudi soir en s'imposant 7 à 3 contre l'Avalanche du Colorado, la «meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey» selon le chroniqueur Meeker Guerrier.

Nick Suzuki a notamment brillé en marquant un but crucial en désavantage numérique, permettant au CH de marquer dans trois phases de jeu différentes: à force égale, en avantage numérique et à court d'un homme.

Le gardien Jakub Dobes a également été l'un des artisans de cette victoire avec 25 arrêts, privant l'adversaire de buts certains à plusieurs reprises.

Malgré ce gain important, la lutte pour les séries éliminatoires demeure féroce dans la division atlantique, alors que les Sabres de Buffalo et les Bruins de Boston ont aussi remporté leurs duels respectifs.

