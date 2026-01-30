Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie

À l'approche du jour de la marmotte ce lundi, nous plongeons dans les coulisses de la préparation de Fred Junior, la célèbre marmotte de Val-d'Espoir en Gaspésie.

Roberto Blondin, l'organisateur, explique que l'animal bénéficie d'un dressage annuel et d'un nouveau terrier entièrement rénové.

Succédant à Fred Senior, décédé tragiquement en 2023, cette nouvelle marmotte «libre et démocrate» affiche un taux de réussite impressionnant de 80 %, surpassant même les prévisions de MétéoMédia... selon ses gardiens.

Le rituel débutera dès 1 h du matin pour préparer l'animal à son apparition publique.

