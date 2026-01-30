Encore des menaces du président américain

Le président américain Donald Trump a menacé de fermer l’espace aérien des États-Unis aux aéronefs de Bombardier et du Canada.

Cette sortie virulente, effectuée sur sa plateforme Truth Social, fait suite au refus apparent du Canada de certifier certains nouveaux modèles de jets privés du constructeur américain Gulfstream, le principal concurrent de l'entreprise québécoise.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la plus récente lubie du président des États-Unis dans son tour d'horizon de l'actualité vendredi.