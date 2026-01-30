Encore des menaces du président américain

Le président américain Donald Trump a menacé de fermer l’espace aérien des États-Unis aux aéronefs de Bombardier et du Canada.
Cette sortie virulente, effectuée sur sa plateforme Truth Social, fait suite au refus apparent du Canada de certifier certains nouveaux modèles de jets privés du constructeur américain Gulfstream, le principal concurrent de l'entreprise québécoise.
Écoutez Patrick Lagacé commenter la plus récente lubie du président des États-Unis dans son tour d'horizon de l'actualité vendredi.
«Les avions de Bombardier maintenant dans le viseur de Trump [...] Et là, il y a de la confusion. C'est une menace. Pas la première fois qu'il fait des menaces comme ça sur les réseaux sociaux en soirée, M. Trump. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait des menaces envers quelqu'un.»
Autres sujets abordés
- Des gymnases de cégep limitent les activités physiques et plusieurs hôpitaux montréalais, dont Notre-Dame et Douglas, subissent des inondations majeures dues à la désuétude des installations;
- Inquiétudes croissantes sur la santé cognitive et physique de Donald Trump, alors que des rumeurs limitent son temps de travail quotidien à la Maison-Blanche;
- Les usagers du REM, excédés par les pannes récurrentes, réclament des baisses de tarifs ou des recours collectifs, comparant le service à un «citron»;
- La ministre Sonia Bélanger annonce une aide financière pouvant atteindre 21 $ de l'heure pour les proches aidants, bien que les critères d'admissibilité restent à préciser;
- Un courtier vedette des réseaux sociaux, Pierre-Charles Jolicoeur, dans le viseur de l'AMF pour avoir divulgué des informations confidentielles de clients sans leur consentement.