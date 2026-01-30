Groupes criminalisés

Le paysage criminel montréalais est actuellement secoué par un conflit intense opposant le groupe émergent Arab Power au clan Rizzuto de la mafia sicilienne.

Selon le journaliste de La Presse, Daniel Renaud, cette situation découle de l'affaiblissement de la mafia italienne après l'arrestation de plusieurs de ses chefs, dont Leonardo Rizzuto, en juin dernier.

Ce qui a débuté par des tentatives d'extorsion s'est transformé en un véritable conflit marqué par des incendies criminels et des contrats de meurtre.

