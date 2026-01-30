 Aller au contenu
Société
Informations personnelles divulguées

Le courtier vedette Pierre-Charles Jolicoeur dans la mire de l’AMF

par 98.5

0:00
3:42

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 janvier 2026 07:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Le courtier vedette Pierre-Charles Jolicoeur dans la mire de l’AMF
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Cette affaire illustre les dérives potentielles de la «chasse aux clics» sur les plateformes numériques: le courtier hypothécaire Pierre-Charles Jolicoeur, très populaire sur les réseaux sociaux, fait face à de graves accusations de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 

On lui reproche d'avoir exposé la situation financière de clients dans ses vidéos sans leur accord, permettant leur identification malgré l'anonymat apparent.

Une autre allégation mentionne l'incitation à la production d'une fausse lettre de don pour faciliter un prêt.

S'il collabore avec l'AMF, il risque une suspension d'un an et une amende de 20 000 $. 

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

Vous aimerez aussi

«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Lagacé le matin
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
0:00
10:32
Soutien à domicile: Québec annonce une rémunération pour proches aidants
Lagacé le matin
Soutien à domicile: Québec annonce une rémunération pour proches aidants
0:00
7:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Gouverneure générale: «Rire du monde pour 200 000 piastres, je signe où?»
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Gouverneure générale: «Rire du monde pour 200 000 piastres, je signe où?»
Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell
Rattrapage
Victoire écrasante du CH sur l'Avalanche
Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Rattrapage
Menaces de clouer les avions Bombardier au sol
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Vision du Canada de Mark Carney: «Cette réinvention de l'histoire est fausse»
Rattrapage
Déconnexion des élites fédéralistes?
Vision du Canada de Mark Carney: «Cette réinvention de l'histoire est fausse»
Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie
Rattrapage
Lagacé le matin
Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
Rattrapage
Engouement monstre
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
Golfe Persique et Iran: l’armada de Trump change la donne
Rattrapage
Le monde réaligne ses alliances
Golfe Persique et Iran: l’armada de Trump change la donne
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
Rattrapage
Groupes criminalisés
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
Vote de confiance pour Poilievre: la participation sera l'enjeu clé
Rattrapage
Congrès conservateur à Calgary
Vote de confiance pour Poilievre: la participation sera l'enjeu clé
Soutien à domicile: Québec annonce une rémunération pour proches aidants
Rattrapage
Politique «Mieux chez soi»
Soutien à domicile: Québec annonce une rémunération pour proches aidants
Bombardier dans la mire de Trump: Ottawa tente de calmer le jeu
Rattrapage
Nouvelles menaces du président américain
Bombardier dans la mire de Trump: Ottawa tente de calmer le jeu
Meta et Ottawa: reprise surprise des discussions sur les nouvelles
Rattrapage
Un rapport de force inégal
Meta et Ottawa: reprise surprise des discussions sur les nouvelles
PTSQ: Québec ouvre légèrement les vannes en immigration
Rattrapage
Politique québécoise
PTSQ: Québec ouvre légèrement les vannes en immigration
CH victorieux, duel épique en Australie et le Québec aux Jeux
Rattrapage
Le tour du chapeau
CH victorieux, duel épique en Australie et le Québec aux Jeux