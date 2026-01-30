Informations personnelles divulguées

Cette affaire illustre les dérives potentielles de la «chasse aux clics» sur les plateformes numériques: le courtier hypothécaire Pierre-Charles Jolicoeur, très populaire sur les réseaux sociaux, fait face à de graves accusations de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

On lui reproche d'avoir exposé la situation financière de clients dans ses vidéos sans leur accord, permettant leur identification malgré l'anonymat apparent.

Une autre allégation mentionne l'incitation à la production d'une fausse lettre de don pour faciliter un prêt.

S'il collabore avec l'AMF, il risque une suspension d'un an et une amende de 20 000 $.

