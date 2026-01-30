Le tour du chapeau

Dans ce segment sportif, Jean-Michel Bourque souligne la victoire éclatante des Canadiens de Montréal (7-3) face à l’Avalanche du Colorado, marquée par la performance exceptionnelle du gardien Jakub Dobes et l’efficacité offensive de Nick Suzuki.

Côté tennis, Carlos Alcaraz s'est qualifié pour sa première finale à Melbourne après un match historique de plus de cinq heures contre Alexander Zverev.

Enfin, on dresse le portrait de la délégation canadienne pour les prochains Jeux olympiques en Italie: le Québec y est fortement représenté avec 49 athlètes, dont la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, qui participera à ses cinquièmes Jeux.

