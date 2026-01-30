Un rapport de force inégal

Pierre Rodrigue exprime son scepticisme quant à l'issue rapide des nouvelles discussions entre le gouvernement Carney et Meta pour ramener l'information sur Facebook.

Contrairement à Google, qui a accepté de verser 100 millions de dollars aux médias canadiens, Meta maintient sa position de retrait.

L'expert souligne que les médias traditionnels souffrent doublement: ils perdent en visibilité et subissent une concurrence fiscale déloyale, les annonceurs pouvant déduire leurs dépenses publicitaires sur Facebook mais pas sur des médias étrangers traditionnels.

Enfin, l'absence de sources journalistiques fiables sur Facebook laisse le champ libre à la désinformation, un enjeu social majeur.

Écoutez la chronique économique de Pierre Rodrigue, vendredi à Lagacé le matin.