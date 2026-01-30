 Aller au contenu
Économie
Un rapport de force inégal

Meta et Ottawa: reprise surprise des discussions sur les nouvelles

par 98.5

0:00
7:32

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 janvier 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Meta et Ottawa: reprise surprise des discussions sur les nouvelles
La reprise des discussions entre Meta et Ottawa sur les nouvelles a de quoi surprendre... / Julien Eichinger / Adobe Stock

Pierre Rodrigue exprime son scepticisme quant à l'issue rapide des nouvelles discussions entre le gouvernement Carney et Meta pour ramener l'information sur Facebook.

Contrairement à Google, qui a accepté de verser 100 millions de dollars aux médias canadiens, Meta maintient sa position de retrait. 

L'expert souligne que les médias traditionnels souffrent doublement: ils perdent en visibilité et subissent une concurrence fiscale déloyale, les annonceurs pouvant déduire leurs dépenses publicitaires sur Facebook mais pas sur des médias étrangers traditionnels. 

Enfin, l'absence de sources journalistiques fiables sur Facebook laisse le champ libre à la désinformation, un enjeu social majeur.

Écoutez la chronique économique de Pierre Rodrigue, vendredi à Lagacé le matin

«L'écart entre les deux parties est tellement grand que je peux pas voir comment il peut y avoir une entente à court terme.»

Pierre Rodrigue

Vous aimerez aussi

Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
Radio textos
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
0:00
31:30
«C'est de l'intimidation, ils sont en colère» Michèle Boisvert
Le Québec maintenant
«C'est de l'intimidation, ils sont en colère» Michèle Boisvert
0:00
6:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell
Rattrapage
Victoire écrasante du CH sur l'Avalanche
Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Rattrapage
Menaces de clouer les avions Bombardier au sol
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Vision du Canada de Mark Carney: «Cette réinvention de l'histoire est fausse»
Rattrapage
Déconnexion des élites fédéralistes?
Vision du Canada de Mark Carney: «Cette réinvention de l'histoire est fausse»
Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie
Rattrapage
Lagacé le matin
Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
Rattrapage
Engouement monstre
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
Golfe Persique et Iran: l’armada de Trump change la donne
Rattrapage
Le monde réaligne ses alliances
Golfe Persique et Iran: l’armada de Trump change la donne
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
Rattrapage
Groupes criminalisés
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
Vote de confiance pour Poilievre: la participation sera l'enjeu clé
Rattrapage
Congrès conservateur à Calgary
Vote de confiance pour Poilievre: la participation sera l'enjeu clé
Soutien à domicile: Québec annonce une rémunération pour proches aidants
Rattrapage
Politique «Mieux chez soi»
Soutien à domicile: Québec annonce une rémunération pour proches aidants
Bombardier dans la mire de Trump: Ottawa tente de calmer le jeu
Rattrapage
Nouvelles menaces du président américain
Bombardier dans la mire de Trump: Ottawa tente de calmer le jeu
PTSQ: Québec ouvre légèrement les vannes en immigration
Rattrapage
Politique québécoise
PTSQ: Québec ouvre légèrement les vannes en immigration
Le courtier vedette Pierre-Charles Jolicoeur dans la mire de l’AMF
Rattrapage
Informations personnelles divulguées
Le courtier vedette Pierre-Charles Jolicoeur dans la mire de l’AMF
CH victorieux, duel épique en Australie et le Québec aux Jeux
Rattrapage
Le tour du chapeau
CH victorieux, duel épique en Australie et le Québec aux Jeux
Spécial «du roi» | L'énigme du vendredi 30 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «du roi» | L'énigme du vendredi 30 janvier