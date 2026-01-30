Nouvelles menaces du président américain

Donald Trump menace de représailles le constructeur aéronautique canadien Bombardier.

Le président américain a écrit sur son réseau Truth Social qu'il comptait retirer la certification aux avions Global Express de Bombardier et à tout avion fabriqué au Canada, en réaction à la décision du Canada de ne pas offrir de certification à certains jets d'affaires de la compagnie américaine Gulfstream Aerospace Corporation.

La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a réagi avec une «certaine résilience» aux menaces de Trump tout en assurant les travailleurs du soutien du gouvernement fédéral.

