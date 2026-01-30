 Aller au contenu
Politique fédérale
Nouvelles menaces du président américain

Bombardier dans la mire de Trump: Ottawa tente de calmer le jeu

par 98.5

0:00
13:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 janvier 2026 08:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bombardier dans la mire de Trump: Ottawa tente de calmer le jeu
Mélanie Joly / La Presse Canadienne

Donald Trump menace de représailles le constructeur aéronautique canadien Bombardier.

Le président américain a écrit sur son réseau Truth Social qu'il comptait retirer la certification aux avions Global Express de Bombardier et à tout avion fabriqué au Canada, en réaction à la décision du Canada de ne pas offrir de certification à certains jets d'affaires de la compagnie américaine Gulfstream Aerospace Corporation.

La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a réagi avec une «certaine résilience» aux menaces de Trump tout en assurant les travailleurs du soutien du gouvernement fédéral.

Écoutez la ministre faire le point sur la stratégie diplomatique d’Ottawa, vendredi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

«Un peu comme dans toutes les mêmes situations qu'on a vécues maintenant depuis presque un an, lorsque le président Trump écrit, parle, peu importe, on le lit, on l'écoute, on en prend note, puis en même temps, le travail se fait beaucoup en coulisse. Depuis hier, on a été en contact avec les autorités américaines. Il n'y a toujours pas de décisions qui ont été prises. C'est plutôt des déclarations. Alors, on va aller au cœur du sujet tout au long de la journée, du côté de la diplomatie.»

Mélanie Joly

Vous aimerez aussi

«L'histoire du Canada est l'une des moins sanglantes qui soit» -Stéphane Dion
La commission
«L'histoire du Canada est l'une des moins sanglantes qui soit» -Stéphane Dion
0:00
16:30
Meta et médias canadiens: vers une fin possible du blocage numérique?
Lagacé le matin
Meta et médias canadiens: vers une fin possible du blocage numérique?
0:00
4:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Gouverneure générale: «Rire du monde pour 200 000 piastres, je signe où?»
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Gouverneure générale: «Rire du monde pour 200 000 piastres, je signe où?»
Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell
Rattrapage
Victoire écrasante du CH sur l'Avalanche
Jakub Dobes et l’effet Marco Marciano: un gardien transformé au Centre Bell
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Rattrapage
Menaces de clouer les avions Bombardier au sol
«Trump a une sorte de colère contre le Canada qui dure depuis au moins un mois»
Vision du Canada de Mark Carney: «Cette réinvention de l'histoire est fausse»
Rattrapage
Déconnexion des élites fédéralistes?
Vision du Canada de Mark Carney: «Cette réinvention de l'histoire est fausse»
Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie
Rattrapage
Lagacé le matin
Jour de la marmotte: Fred Junior prêt pour sa prédiction en Gaspésie
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
Rattrapage
Engouement monstre
La série Rivalité passionnée: au tour du premier ministre Carney d'être séduit
Golfe Persique et Iran: l’armada de Trump change la donne
Rattrapage
Le monde réaligne ses alliances
Golfe Persique et Iran: l’armada de Trump change la donne
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
Rattrapage
Groupes criminalisés
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
Vote de confiance pour Poilievre: la participation sera l'enjeu clé
Rattrapage
Congrès conservateur à Calgary
Vote de confiance pour Poilievre: la participation sera l'enjeu clé
Soutien à domicile: Québec annonce une rémunération pour proches aidants
Rattrapage
Politique «Mieux chez soi»
Soutien à domicile: Québec annonce une rémunération pour proches aidants
Meta et Ottawa: reprise surprise des discussions sur les nouvelles
Rattrapage
Un rapport de force inégal
Meta et Ottawa: reprise surprise des discussions sur les nouvelles
PTSQ: Québec ouvre légèrement les vannes en immigration
Rattrapage
Politique québécoise
PTSQ: Québec ouvre légèrement les vannes en immigration
Le courtier vedette Pierre-Charles Jolicoeur dans la mire de l’AMF
Rattrapage
Informations personnelles divulguées
Le courtier vedette Pierre-Charles Jolicoeur dans la mire de l’AMF
CH victorieux, duel épique en Australie et le Québec aux Jeux
Rattrapage
Le tour du chapeau
CH victorieux, duel épique en Australie et le Québec aux Jeux