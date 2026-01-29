Sa lettre dans le National Post fait jaser

Le texte d’opinion publié par Stéphane Dion dans le National Post fait couler beaucoup d’encre.

L’ex-ministre et politologue y prend la défense de Mark Carney, dont le récent discours à Québec sur l’histoire canadienne a été vivement critiqué, notamment par Paul St-Pierre Plamondon. M. Dion soutient que, malgré une formulation parfois «maladroite», le message de fond sur la nature pacifique et coopérative de la construction du Canada est historiquement fondé.

M. Dion insiste sur le fait que le modèle canadien, né de l'alliance entre Baldwin, La Fontaine, Macdonald et Cartier, a su privilégier le respect des différences et la paix, contrastant avec les révolutions sanglantes européennes. Selon lui, c'est cette capacité à évoluer sans violence extrême qui fait la force et l'admiration du Canada à l'international.