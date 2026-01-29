 Aller au contenu
Politique fédérale
Sa lettre dans le National Post fait jaser

«L'histoire du Canada est l'une des moins sanglantes qui soit» -Stéphane Dion

par 98.5

0:00
16:30

Entendu dans

La commission

le 29 janvier 2026 14:48

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Stéphane Dion et Mark Carney / La Presse Canadienne

Le texte d’opinion publié par Stéphane Dion dans le National Post fait couler beaucoup d’encre.

L’ex-ministre et politologue y prend la défense de Mark Carney, dont le récent discours à Québec sur l’histoire canadienne a été vivement critiqué, notamment par Paul St-Pierre Plamondon. M. Dion soutient que, malgré une formulation parfois «maladroite», le message de fond sur la nature pacifique et coopérative de la construction du Canada est historiquement fondé.

Écoutez Stéphane Dion analyser les fondements de la coopération canadienne, jeudi après-midi, à La commission.

M. Dion insiste sur le fait que le modèle canadien, né de l'alliance entre Baldwin, La Fontaine, Macdonald et Cartier, a su privilégier le respect des différences et la paix, contrastant avec les révolutions sanglantes européennes. Selon lui, c'est cette capacité à évoluer sans violence extrême qui fait la force et l'admiration du Canada à l'international.

«Monsieur Carney a voulu dire [...] que si vous comparez avec l'histoire universelle, l'histoire du Canada est l'une des moins sanglantes qui soit [...] Tout d'un coup, il y a un pays qui [...] invente aussi un autre modèle [...] un modèle de coopération, on a essayé d'assimiler les Canadiens français, on n'a pas réussi, on va essayer de trouver une autre façon d'agir ensemble.»

Stéphane Dion

