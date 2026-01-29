Solution pour former des enseignants non qualifiés

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a décidé de mettre en place un nouveau programme de maîtrise qui permet aux enseignants non qualifiés de se former en travaillant à temps plein de façon rémunéré.
Écoutez Christian Blanchette, recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, discuter de ce projet innovant, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les étudiants sont en partie libérés par le centre de services scolaire pendant certaines journées dans le trimestre, pour travailler avec nos profs d'université qui sont dans leur école. Ils vont se retrouver dans une salle de classe avec les autres et des profs d'université. Ils vont explorer, apprendre les notions qu'ils ne connaissent pas, travailler à développer des plans de cours. En gros, c'est l'université qui vient à vous. Et ce que vous apprenez, vous allez appliquer ça dans votre salle de classe.»