Solution pour former des enseignants non qualifiés

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a décidé de mettre en place un nouveau programme de maîtrise qui permet aux enseignants non qualifiés de se former en travaillant à temps plein de façon rémunéré.

Écoutez Christian Blanchette, recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, discuter de ce projet innovant, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.