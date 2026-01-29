La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a présenté la nouvelle politique nationale de soutien à domicile intitulée «Mieux chez soi», dotée d'une enveloppe supplémentaire de 107 millions de dollars.
L'annonce phare concerne la possibilité pour les proches aidants d'être désormais rémunérés directement pour les soins prodigués, avec un tarif horaire porté à 21 $.
Écoutez Sonia Bélanger, ministre de la Santé, expliquer le tout, jeudi, à La commission.
«Ce programme va être révisé et va être étendu aux proches aidants. Et c'est ça... C'est un élément très important de cette politique-là pour que les proches aidants puissent donner des soins.»
Par ailleurs, la ministre s'est dite «extrêmement préoccupée» par la situation des 6 300 travailleurs étrangers du réseau menacés de départ forcé.
Elle a révélé qu'une annonce de son collègue à l'Immigration, Jean-François Roberge, est prévue dès demain pour les accompagner et éviter de déstabiliser le système.
«Jean-François [Roberge] devrait être en mesure de faire une annonce demain. On va accompagner les personnes. Alors notre objectif, ce n'est pas de déstabiliser le système de santé, bien sûr.»