La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a présenté la nouvelle politique nationale de soutien à domicile intitulée «Mieux chez soi», dotée d'une enveloppe supplémentaire de 107 millions de dollars.

L'annonce phare concerne la possibilité pour les proches aidants d'être désormais rémunérés directement pour les soins prodigués, avec un tarif horaire porté à 21 $.

Écoutez Sonia Bélanger, ministre de la Santé, expliquer le tout, jeudi, à La commission.