Comment trouver 6 milliards de dollars sans toucher aux services aux citoyens ? C’est le défi de taille qui attend le ministre des Finances, Éric Girard, et ses successeurs d’ici 2030.
Pour l’économiste Sébastien McMahon, l’équation est pratiquement impossible.
Écoutez à ce sujet le stratège en chef chez iA Groupe financier, Sébastien McMahon, mercredi à l'émission La commission.
«Il faut identifier des économies de 6 milliards de dollars par année d'ici 2029-2030 pour rééquilibrer le budget, ce que le gouvernement n'a pas encore fait. Pour bien cadrer les choses : 6 milliards d'économies, si on les puisait uniquement dans la Santé, cela représenterait une coupe de 10% du budget. Si on les prenait en Éducation, ce serait 25% du budget. Enfin, si on ne coupait que dans les emplois du gouvernement du Québec, il faudrait supprimer environ 75 000 postes.»
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