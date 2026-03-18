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Économie
D'ici 2030

«Il faudrait couper 75 000 emplois pour atteindre l'équilibre budgétaire»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 18 mars 2026 13:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Il faudrait couper 75 000 emplois pour atteindre l'équilibre budgétaire»
Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, se lève pour présenter une motion après la période de questions à l'Assemblée nationale, à Québec, le mercredi 25 février 2026. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Comment trouver 6 milliards de dollars sans toucher aux services aux citoyens ? C’est le défi de taille qui attend le ministre des Finances, Éric Girard, et ses successeurs d’ici 2030.

Pour l’économiste Sébastien McMahon, l’équation est pratiquement impossible.

Écoutez à ce sujet le stratège en chef chez iA Groupe financier, Sébastien McMahon, mercredi à l'émission La commission.

«Il faut identifier des économies de 6 milliards de dollars par année d'ici 2029-2030 pour rééquilibrer le budget, ce que le gouvernement n'a pas encore fait. Pour bien cadrer les choses : 6 milliards d'économies, si on les puisait uniquement dans la Santé, cela représenterait une coupe de 10% du budget. Si on les prenait en Éducation, ce serait 25% du budget. Enfin, si on ne coupait que dans les emplois du gouvernement du Québec, il faudrait supprimer environ 75 000 postes.»

Sébastine McMahon

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