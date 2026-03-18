Comment trouver 6 milliards de dollars sans toucher aux services aux citoyens ? C’est le défi de taille qui attend le ministre des Finances, Éric Girard, et ses successeurs d’ici 2030.

Pour l’économiste Sébastien McMahon, l’équation est pratiquement impossible.

Écoutez à ce sujet le stratège en chef chez iA Groupe financier, Sébastien McMahon, mercredi à l'émission La commission.