Près de 800 organisations demandent son abandon

Simon Jolin-Barrette ne compte pas reculer sur son projet de constitution du Québec, malgré une opposition qui se fait de plus en plus bruyante.

En plus des partis d'opposition, près de 800 organisations et groupes de la société civile ont réclamé mardi le retrait du projet de loi sur la constitution du Québec.

Les opposants craignent que la constitution vienne affaiblir les droits de la personne, particulièrement ceux des femmes, et décrient la démarche du gouvernement pour préparer ce texte.

Écoutez le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, sur le projet de loi visant à encadrer les dérapages des juges et la constitution du Québec, jeudi, à La commission.