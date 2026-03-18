Les animateurs de La commission plonge au cœur du prochain budget provincial.

Alors que François Legault martèle vouloir laisser une «maison en ordre», Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez décortiquent ce qui se cache derrière le discours politique.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, mercredi, à La commission.

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