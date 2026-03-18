 Aller au contenu
Politique provinciale
La commission

Déficit et garderies: les grandes annonces du dernier budget Legault

par 98.5

0:00
5:24

Entendu dans

La commission

le 18 mars 2026 12:13

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Déficit et garderies: les grandes annonces du dernier budget Legault
La commission / Cogeco Média

Les animateurs de La commission plonge au cœur du prochain budget provincial. 

Alors que François Legault martèle vouloir laisser une «maison en ordre», Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez décortiquent ce qui se cache derrière le discours politique.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, mercredi, à La commission

Autres sujets abordés

  • La conversion de 5 000 places en garderie à contribution réduite; 
  • Les compressions budgétaires à venir. 

«Quand tu dis "la maison est en ordre", on s’entend que c’est du spinning... c’est du marketing.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
La commission
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
0:00
7:51
Loi sur l'alcool : «Cette industrie importante est dans une camisole de force»
La commission
Loi sur l'alcool : «Cette industrie importante est dans une camisole de force»
0:00
6:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Émile Benamor face à 15 chefs d'accusation, dont sept d'homicide involontaire
Rattrapage
Incendie dans le Vieux-Montréal en 2023
Émile Benamor face à 15 chefs d'accusation, dont sept d'homicide involontaire
La bande-annonce du film Dune 3 dévoilée
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
La bande-annonce du film Dune 3 dévoilée
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
Rattrapage
En péril dans les écoles secondaires
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
Conditions de vie des porcs: cri du cœur d’un producteur
Rattrapage
Nouvelle campagne sur la maltraitance des animaux
Conditions de vie des porcs: cri du cœur d’un producteur
Aide financière des gouvernements: «On n’a pas de stratégie de développement»
Rattrapage
Les entreprises peuvent-elles s’en passer?
Aide financière des gouvernements: «On n’a pas de stratégie de développement»
Une période difficile pour l'industrie du jeu vidéo
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Une période difficile pour l'industrie du jeu vidéo
Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
Loi sur l'alcool : «Cette industrie importante est dans une camisole de force»
Rattrapage
Le ministre Samuel Poulin souhaite revoir le tout
Loi sur l'alcool : «Cette industrie importante est dans une camisole de force»
Gaz de schiste: «On a d'énormes réserves sous nos pieds» -Éric Duhaime
Rattrapage
Pour ou contre son exploitation?
Gaz de schiste: «On a d'énormes réserves sous nos pieds» -Éric Duhaime
Le Canadien sous pression: un test crucial contre les Bruins
Rattrapage
Le défi des séries
Le Canadien sous pression: un test crucial contre les Bruins
BMO aurait été fraudée de 15 millions de dollars : un ex-employé serait impliqué
Rattrapage
Aucune accusation déposée pour l'instant
BMO aurait été fraudée de 15 millions de dollars : un ex-employé serait impliqué
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
Rattrapage
L’urgence d’agir contre «l’autoroute de la mort»
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
Vents forts : «On avait plus de 300 000 clients d'H-Q sans électricité»
Rattrapage
Météo mardi
Vents forts : «On avait plus de 300 000 clients d'H-Q sans électricité»
Bonne fête aux Irlandais, «brownies» au PLQ et bilan des pannes
Rattrapage
La commission
Bonne fête aux Irlandais, «brownies» au PLQ et bilan des pannes