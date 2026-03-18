Guerre au Moyen-Orient

Les impacts du conflit au Moyen-Orient se font sentir sur les marchés pétroliers aux quatre coins du monde, mais surtout en Asie.

Certains pays comme les Philippines dépendent à plus de 90% du pétrole exporté à partir du golfe Persique.

Plusieurs décisions ont été prises pour limiter l’utilisation du pétrole aux Philippines, comme la baisse de la climatisation dans certains lieux, la diminution des crémations ou encore l’imposition d’une journée en télétravail.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point, mercredi, à l’émission La Commission.