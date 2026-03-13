Les bons et mauvais coups du premier ministre

Le premier ministre Mark Carney fêtera sa première année en poste ce samedi. Quel est son bilan?

Sandra Aubé de TACT observe qu'il compte de nombreux voyages à son actif, qu'il a su rallier certaines provinces et qu'il a réussi à attirer plusieurs députés de différentes formations politiques dans son parti.

Ses résultats au niveau économique et social sont toutefois des bémols qui méritent qu'on attende encore avant de pouvoir faire un bilan plus complet, selon elle.

Écoutez l'analyse de Sandra Aubé, vice-présidente aux affaires fédérales chez TACT, à l'émission La commission.