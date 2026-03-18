Tentative d'éviction

Françoise Carrier, 78 ans, subit depuis des années le harcèlement des nouveaux propriétaires du quintuplex dans lequel elle vit depuis près de trois décennies.

Orpheline de Duplessis, Madame Carrier n'a pas de famille, mais elle peut heureusement compter sur ses voisins qui l'aident au quotidien.

Cette solidarité est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle est si attachée à son appartement.

Écoutez Françoise Carrier, accompagnée du député de Gouin pour Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, raconter cette histoire à l'émission La Commission.