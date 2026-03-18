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Justice et faits divers
Tentative d'éviction

Trois semaines sans eau: une locataire de 78 ans harcelée par ses propriétaires

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Entendu dans

La commission

le 18 mars 2026 13:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Trois semaines sans eau: une locataire de 78 ans harcelée par ses propriétaires
La commission / Cogeco Média

Françoise Carrier, 78 ans, subit depuis des années le harcèlement des nouveaux propriétaires du quintuplex dans lequel elle vit depuis près de trois décennies.

Orpheline de Duplessis, Madame Carrier n'a pas de famille, mais elle peut heureusement compter sur ses voisins qui l'aident au quotidien.

Cette solidarité est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle est si attachée à son appartement.

Écoutez Françoise Carrier, accompagnée du député de Gouin pour Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, raconter cette histoire à l'émission La Commission.

«J'ai été trois semaines sans eau. Mes voisins venaient me porter des chaudières d’eau tous les jours. Quand on a finalement porté plainte à la Ville, ils ont remis l'eau ; les tuyaux n'avaient plus rien, c’était réglé. Mais voilà qu'ils ont maintenant coupé l'eau chaude en plein hiver.»

Françoise Carrier

«Le modus operandi de ces deux individus a été détaillé dans un jugement de la Cour supérieure il y a quelques années ; c’est ainsi que nous savons comment ils procèdent. La "recette" est assez simple : acheter un immeuble à revenus dans un quartier central de Montréal et le vider de ses locataires, soit par l'éviction, soit par une compensation financière. Une fois l'immeuble vacant, ils le convertissent en copropriété indivise.»

Gabriel Nadeau-Dubois

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