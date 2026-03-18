L'impasse des moyens de pression

L'ancien ministre Gaétan Barrette analyse la tension croissante entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et Santé Québec.

Alors que les médecins multiplient les moyens de pression, Gaétan Barrette qualifie la situation d'impasse totale.

Il critique Santé Québec pour ses menaces de sanctions et reproche au gouvernement Legault de bloquer les voies de passage trouvées en négociation.

Selon lui, le débat se focalise à tort sur les revenus plutôt que sur l'accès aux ressources, laissant les patients en otages.

Écoutez Gaétan Barrette, ancien ministre de la santé et des services sociaux, donner son avis à ce sujet, mercredi à La commission.