 Aller au contenu
Politique provinciale
L'impasse des moyens de pression

Négociations FMSQ: Gaétan Barrette dénonce un dialogue de sourds

par 98.5

0:00
9:29

Entendu dans

La commission

le 18 mars 2026 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Négociations FMSQ: Gaétan Barrette dénonce un dialogue de sourds
Gaetan Barrette, alors qu'il interrogeait le gouvernement, lors de la période de questions en mars 2022. / Francis Vachon/ La Presse Canadienne

L'ancien ministre Gaétan Barrette analyse la tension croissante entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et Santé Québec. 

Alors que les médecins multiplient les moyens de pression, Gaétan Barrette qualifie la situation d'impasse totale.

Il critique Santé Québec pour ses menaces de sanctions et reproche au gouvernement Legault de bloquer les voies de passage trouvées en négociation.

Selon lui, le débat se focalise à tort sur les revenus plutôt que sur l'accès aux ressources, laissant les patients en otages.

Écoutez Gaétan Barrette, ancien ministre de la santé et des services sociaux, donner son avis à ce sujet, mercredi à La commission

«Santé Québec n'est pas dans la négociation. Ça, c'est la première chose. Ils ont rien à voir là-dedans.»

Gaétan Barrette

Vous aimerez aussi

Course à la chefferie de la CAQ: l’intérêt s’essouffle en longueur
La commission
Course à la chefferie de la CAQ: l’intérêt s’essouffle en longueur
0:00
2:54
Infrastructures en ruine: le Québec devant un goulot d'étranglement financier
Lagacé le matin
Infrastructures en ruine: le Québec devant un goulot d'étranglement financier
0:00
9:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Quels leviers pour contrer le «bleu-blanchiment» dans les épiceries?
Rattrapage
Des produits faussement étiquetés au Québec
Quels leviers pour contrer le «bleu-blanchiment» dans les épiceries?
Thermopompe: pourquoi l’entretien annuel est votre meilleur investissement?
Rattrapage
Bruit et efficacité
Thermopompe: pourquoi l’entretien annuel est votre meilleur investissement?
Journée mondiale du recyclage: le Québec parvient-il à se démarquer?
Rattrapage
Nouvelles consignes de tri
Journée mondiale du recyclage: le Québec parvient-il à se démarquer?
Les pays d’Asie forcés de limiter leur consommation de pétrole
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
Les pays d’Asie forcés de limiter leur consommation de pétrole
«Il faudrait couper 75 000 emplois pour atteindre l'équilibre budgétaire»
Rattrapage
D'ici 2030
«Il faudrait couper 75 000 emplois pour atteindre l'équilibre budgétaire»
Improvisation de Trump: l'impasse stratégique du détroit d'Ormuz
Rattrapage
Crédibilité érodée du président des États-Unis
Improvisation de Trump: l'impasse stratégique du détroit d'Ormuz
Trois semaines sans eau: une locataire de 78 ans harcelée par ses propriétaires
Rattrapage
Tentative d'éviction
Trois semaines sans eau: une locataire de 78 ans harcelée par ses propriétaires
Course à la chefferie de la CAQ: l’intérêt s’essouffle en longueur
Rattrapage
Bernard Drainville et Christine Fréchette
Course à la chefferie de la CAQ: l’intérêt s’essouffle en longueur
«On ne peut pas se priver d'une constitution québécoise» -Simon Jolin-Barrette
Rattrapage
Près de 800 organisations demandent son abandon
«On ne peut pas se priver d'une constitution québécoise» -Simon Jolin-Barrette
Émile Benamor face à 15 chefs d'accusation, dont sept d'homicide involontaire
Rattrapage
Incendie dans le Vieux-Montréal en 2023
Émile Benamor face à 15 chefs d'accusation, dont sept d'homicide involontaire
Déficit et garderies: les grandes annonces du dernier budget Legault
Rattrapage
La commission
Déficit et garderies: les grandes annonces du dernier budget Legault
La bande-annonce du film Dune 3 dévoilée
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
La bande-annonce du film Dune 3 dévoilée
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
Rattrapage
En péril dans les écoles secondaires
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
Conditions de vie des porcs: cri du cœur d’un producteur
Rattrapage
Nouvelle campagne sur la maltraitance des animaux
Conditions de vie des porcs: cri du cœur d’un producteur