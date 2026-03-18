 Aller au contenu
Justice et faits divers
Incendie dans le Vieux-Montréal en 2023

Émile Benamor face à 15 chefs d'accusation, dont sept d'homicide involontaire

par 98.5

0:00
12:10

Entendu dans

La commission

le 18 mars 2026 12:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Émile Benamor face à 15 chefs d'accusation, dont sept d'homicide involontaire
Au fond à gauche, David Shane, inspecteur-chef au SPVM, avec l'image de l'incendie à sa droite. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Trois ans jour pour jour après l'incendie qui a fait sept morts et neuf blessés dans un immeuble de 15 logements du Vieux-Montréal, le SPVM a confirmé mercredi matin l’arrestation du propriétaire, Émile Benamor, 63 ans.

L’homme fait face à 15 chefs d’accusation, dont sept d'homicide involontaire et huit de négligence criminelle causant des lésions.

Pourquoi les autorités ont-elles pris trois ans avant de procéder à des arrestations?

Écoutez les explications de David Shane, inspecteur-chef, chef du Service des communications et de la formation pour le Service de police de la Ville de Montréal, mercredi, à La commission.

«On parle d'homicides involontaires. Ce sont des accusations extrêmement sérieuses pour lesquelles on n'a pas de deuxième chance. À partir du moment où la décision est prise avec le DPCP, c'est que le dossier est blindé: on va de l'avant, on procède à l'arrestation et on accuse. On ne peut pas se permettre d'échouer.»

David Shane

Vous aimerez aussi

SPVM: un scénario digne d'un film pour piéger une agence d'escortes
Lagacé le matin
SPVM: un scénario digne d'un film pour piéger une agence d'escortes
0:00
9:03
Drame de Laval: Pierre Ny St-Amand désigné «accusé à haut risque»
Lagacé le matin
Drame de Laval: Pierre Ny St-Amand désigné «accusé à haut risque»
0:00
5:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Déficit et garderies: les grandes annonces du dernier budget Legault
Rattrapage
La commission
Déficit et garderies: les grandes annonces du dernier budget Legault
La bande-annonce du film Dune 3 dévoilée
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
La bande-annonce du film Dune 3 dévoilée
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
Rattrapage
En péril dans les écoles secondaires
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
Conditions de vie des porcs: cri du cœur d’un producteur
Rattrapage
Nouvelle campagne sur la maltraitance des animaux
Conditions de vie des porcs: cri du cœur d’un producteur
Aide financière des gouvernements: «On n’a pas de stratégie de développement»
Rattrapage
Les entreprises peuvent-elles s’en passer?
Aide financière des gouvernements: «On n’a pas de stratégie de développement»
Une période difficile pour l'industrie du jeu vidéo
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Une période difficile pour l'industrie du jeu vidéo
Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
Loi sur l'alcool : «Cette industrie importante est dans une camisole de force»
Rattrapage
Le ministre Samuel Poulin souhaite revoir le tout
Loi sur l'alcool : «Cette industrie importante est dans une camisole de force»
Gaz de schiste: «On a d'énormes réserves sous nos pieds» -Éric Duhaime
Rattrapage
Pour ou contre son exploitation?
Gaz de schiste: «On a d'énormes réserves sous nos pieds» -Éric Duhaime
Le Canadien sous pression: un test crucial contre les Bruins
Rattrapage
Le défi des séries
Le Canadien sous pression: un test crucial contre les Bruins
BMO aurait été fraudée de 15 millions de dollars : un ex-employé serait impliqué
Rattrapage
Aucune accusation déposée pour l'instant
BMO aurait été fraudée de 15 millions de dollars : un ex-employé serait impliqué
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
Rattrapage
L’urgence d’agir contre «l’autoroute de la mort»
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
Vents forts : «On avait plus de 300 000 clients d'H-Q sans électricité»
Rattrapage
Météo mardi
Vents forts : «On avait plus de 300 000 clients d'H-Q sans électricité»
Bonne fête aux Irlandais, «brownies» au PLQ et bilan des pannes
Rattrapage
La commission
Bonne fête aux Irlandais, «brownies» au PLQ et bilan des pannes