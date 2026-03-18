Incendie dans le Vieux-Montréal en 2023

Trois ans jour pour jour après l'incendie qui a fait sept morts et neuf blessés dans un immeuble de 15 logements du Vieux-Montréal, le SPVM a confirmé mercredi matin l’arrestation du propriétaire, Émile Benamor, 63 ans.
L’homme fait face à 15 chefs d’accusation, dont sept d'homicide involontaire et huit de négligence criminelle causant des lésions.
Pourquoi les autorités ont-elles pris trois ans avant de procéder à des arrestations?
Écoutez les explications de David Shane, inspecteur-chef, chef du Service des communications et de la formation pour le Service de police de la Ville de Montréal, mercredi, à La commission.
«On parle d'homicides involontaires. Ce sont des accusations extrêmement sérieuses pour lesquelles on n'a pas de deuxième chance. À partir du moment où la décision est prise avec le DPCP, c'est que le dossier est blindé: on va de l'avant, on procède à l'arrestation et on accuse. On ne peut pas se permettre d'échouer.»