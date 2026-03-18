Incendie dans le Vieux-Montréal en 2023

Trois ans jour pour jour après l'incendie qui a fait sept morts et neuf blessés dans un immeuble de 15 logements du Vieux-Montréal, le SPVM a confirmé mercredi matin l’arrestation du propriétaire, Émile Benamor, 63 ans.

L’homme fait face à 15 chefs d’accusation, dont sept d'homicide involontaire et huit de négligence criminelle causant des lésions.

Pourquoi les autorités ont-elles pris trois ans avant de procéder à des arrestations?

Écoutez les explications de David Shane, inspecteur-chef, chef du Service des communications et de la formation pour le Service de police de la Ville de Montréal, mercredi, à La commission.