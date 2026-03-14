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Société
Nombreux transfuges politiques au fédéral

«À partir du moment où le député travaille pour son monde, j'ai pas de problème»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 mars 2026 10:19

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«À partir du moment où le député travaille pour son monde, j'ai pas de problème»
Myriam Ségal / Cogeco Média

Les transfuges de politiciens qui quittent leur formation politique pour joindre les libéraux, alors qu'ils ont déjà été élus, sont nombreuses depuis l'entrée en poste de Mark Carney il y a maintenant un an. 

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque. 

«Moi, à partir du moment où le transfuge travaille pour son monde, je n’ai pas trop de problèmes. Là où j'ai un problème, c'est quand le transfuge travaille pour devenir ministre et avoir une limousine.»

Myriam Ségal

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