Pourquoi aucun Québécois au sein de la PGA?

En dépit de l'arrivée du Liv Tour, les choses vont plutôt bien au sein de la PGA dernièrement. À preuve, les cotes d'écoute exceptionnelles du dernier Championnat des joueurs.
Écoutez Yohann Benson, professionnel de golf et analyste au Réseau des sports, discuter de l'état du golf au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Selon Benson, la PGA a résisté à l'arrivée fracassante du Liv Tour, mais a pris les moyens pour améliorer son image.
«Le PGA Tour a dû se réajuster. Il a dû compenser ou remettre des bourses plus intéressantes. On a dû reconfigurer le calendrier de la saison régulière pour pouvoir voir les vedettes du golf le plus souvent possible, avec les événements signature qui sont, ma foi, obligatoires aux grands noms du golf.»
Les autres sujets discutés
- Verra-t-on Tiger Woods jouer au sein du Circuit des champions?
- La pression sur Charlie Woods (16 ans): «Ce n'est pas normal qu'à cet âge, ce jeune soit suivi de la sorte»
- Pourquoi n'y a-t-il pas de Québécois au sein du circuit de la PGA?
«Il y a plusieurs facteurs. Les parcours de golf au Québec ne sont pas assez difficiles. Des parcours qui pourraient préparer les joueurs. Et je pense que l'enseignement (du golf) au Québec est très désuet. Je ne veux pas dire qu'il y a de mauvais enseignants ou qu'il y a de mauvais pédagogues, mais si on veut enseigner à l'élite, on doit côtoyer l'élite. Je vois rarement des enseignants québécois à des événements du PGA Tour. Donc, je pense que si on ne côtoie jamais l'élite, c'est très difficile de préparer un golfeur à ce qu'il va faire face lorsqu'on arrive sur un circuit du PGA Tour.»