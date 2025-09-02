 Aller au contenu
Golf
Pourquoi aucun Québécois au sein de la PGA?

«Je pense que l'enseignement au Québec est très désuet» -Yohann Benson

par 98.5 Sports

0:00
17:39

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 septembre 2025 19:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je pense que l'enseignement au Québec est très désuet» -Yohann Benson
Le sac de golf de Harris English. / AP/Mike Stewart

En dépit de l'arrivée du Liv Tour, les choses vont plutôt bien au sein de la PGA dernièrement. À preuve, les cotes d'écoute exceptionnelles du dernier Championnat des joueurs.

Écoutez Yohann Benson, professionnel de golf et analyste au Réseau des sports, discuter de l'état du golf au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Benson, la PGA a résisté à l'arrivée fracassante du Liv Tour, mais a pris les moyens pour améliorer son image.

«Le PGA Tour a dû se réajuster. Il a dû compenser ou remettre des bourses plus intéressantes. On a dû reconfigurer le calendrier de la saison régulière pour pouvoir voir les vedettes du golf le plus souvent possible, avec les événements signature qui sont, ma foi, obligatoires aux grands noms du golf.»

Yohann Benson

Les autres sujets discutés

  • Verra-t-on Tiger Woods jouer au sein du Circuit des champions?
  • La pression sur Charlie Woods (16 ans): «Ce n'est pas normal qu'à cet âge, ce jeune soit suivi de la sorte»
  • Pourquoi n'y a-t-il pas de Québécois au sein du circuit de la PGA?

«Il y a plusieurs facteurs. Les parcours de golf au Québec ne sont pas assez difficiles. Des parcours qui pourraient préparer les joueurs. Et je pense que l'enseignement (du golf) au Québec est très désuet. Je ne veux pas dire qu'il y a de mauvais enseignants ou qu'il y a de mauvais pédagogues, mais si on veut enseigner à l'élite, on doit côtoyer l'élite. Je vois rarement des enseignants québécois à des événements du PGA Tour. Donc, je pense que si on ne côtoie jamais l'élite, c'est très difficile de préparer un golfeur à ce qu'il va faire face lorsqu'on arrive sur un circuit du PGA Tour.»

Yohann Benson

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Scottie Scheffler premier de l'Omnium britannique après deux rondes
Les amateurs de sports
Scottie Scheffler premier de l'Omnium britannique après deux rondes
0:00
9:03
Champion de l'Omnium britannique: possible émergence d'une nouvelle ère?
Les amateurs de sports
Champion de l'Omnium britannique: possible émergence d'une nouvelle ère?
0:00
14:01

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Le rêve de la NBA à Montréal est encore vivant
Basketball
Le rêve de la NBA à Montréal est encore vivant
Shohei Ohtani frappe une balle à 120 milles à l'heure
Baseball
Shohei Ohtani frappe une balle à 120 milles à l'heure
«C'est bon pour elle au niveau image de marque» -Hugues Léger
L'association avec Venus Williams pour Fernandez
«C'est bon pour elle au niveau image de marque» -Hugues Léger
«L'année où on a gagné, on est au même stade présentement» -Byron Archambault
Les Alouettes de retour en action samedi
«L'année où on a gagné, on est au même stade présentement» -Byron Archambault
Contrat de Carey Price: on discute des options des Canadiens
Échanger ou pas Carey Price?
Contrat de Carey Price: on discute des options des Canadiens
Un combat de championnat du monde pour Marie-Pier Houle
Chez les 147 livres
Un combat de championnat du monde pour Marie-Pier Houle
«Il y a une révolution, c'est sûr» -Stéphane Leroux
Bouleversements dans la LHJMQ
«Il y a une révolution, c'est sûr» -Stéphane Leroux
«Leurs adversaires étaient les meilleures au monde» -Robby Ménard
Fin du parcours magique pour Leylah et Venus
«Leurs adversaires étaient les meilleures au monde» -Robby Ménard
«J'ai pris ça dur: ça a été un coup» -Ian Laperrière
Congédié par les Flyers après 15 ans
«J'ai pris ça dur: ça a été un coup» -Ian Laperrière
«Il faut bâtir un club qui a envie de gagner» -Mario Langlois
Reconstruction du CF Montréal, les espoirs du CH
«Il faut bâtir un club qui a envie de gagner» -Mario Langlois
Le retour des Alouettes et l'excitation autour de la saison à venir de la NBA
Les amateurs de sports
Le retour des Alouettes et l'excitation autour de la saison à venir de la NBA
Autre défaite crève-cœur pour Toronto: 5-4 contre Cincinnati
Table ronde sur les Blue Jays
Autre défaite crève-cœur pour Toronto: 5-4 contre Cincinnati
«Je vais continuer d'être moi-même et d'avoir du plaisir» -Tony Marinaro
En zone offensive
«Je vais continuer d'être moi-même et d'avoir du plaisir» -Tony Marinaro
Effervescence et impatience de revoir les Canadiens de Montréal
L'amélioration amène l'espoir chez les partisans
Effervescence et impatience de revoir les Canadiens de Montréal
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00