Pourquoi aucun Québécois au sein de la PGA?

En dépit de l'arrivée du Liv Tour, les choses vont plutôt bien au sein de la PGA dernièrement. À preuve, les cotes d'écoute exceptionnelles du dernier Championnat des joueurs.

Écoutez Yohann Benson, professionnel de golf et analyste au Réseau des sports, discuter de l'état du golf au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Benson, la PGA a résisté à l'arrivée fracassante du Liv Tour, mais a pris les moyens pour améliorer son image.