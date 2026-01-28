 Aller au contenu
Hockey
Hockey

Les Canadiens montrent la porte à l'entraîneur des gardiens Éric Raymond

par 98.5

Les Canadiens montrent la porte à l'entraîneur des gardiens Éric Raymond
Samuel Montembeault et Éric Raymond. / La Presse Canadienne

L'entraîneur des gardiens de but des Canadiens de Montréal, Éric Raymond, a été congédié mercredi.

Marco Marciano, qui supervise les gardiens du Rocket de Laval depuis la saison inaugurale de l’équipe en 2017, prend le relais par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Rappelons que les deux principaux gardiens du Tricolore, Samuel Montembeault et Jakub Dobes connaissent une saison en dents de scie, jusqu'à présent.

Les gardiens du CH occupent le 24e rang, sur 32 équipes, en ce qui a trait à la moyenne de buts alloués (3,26) et le 28e rang en ce qui concerne le taux d'efficacité (,884).

Vous aimerez aussi

«Tant que j'ai des occasions, j'aime mes chances» -Cole Caufield
Le hockey des Canadiens
«Tant que j'ai des occasions, j'aime mes chances» -Cole Caufield
0:00
11:39
Comment Nick Suzuki peut-il aider l'équipe canadienne?
Le hockey des Canadiens
Comment Nick Suzuki peut-il aider l'équipe canadienne?
0:00
8:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.