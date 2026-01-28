L'entraîneur des gardiens de but des Canadiens de Montréal, Éric Raymond, a été congédié mercredi.

Marco Marciano, qui supervise les gardiens du Rocket de Laval depuis la saison inaugurale de l’équipe en 2017, prend le relais par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Rappelons que les deux principaux gardiens du Tricolore, Samuel Montembeault et Jakub Dobes connaissent une saison en dents de scie, jusqu'à présent.

Les gardiens du CH occupent le 24e rang, sur 32 équipes, en ce qui a trait à la moyenne de buts alloués (3,26) et le 28e rang en ce qui concerne le taux d'efficacité (,884).