Politique provinciale
La commission

Taux directeur, envolée de Carney et retour de Marwah Rizqy

par 98.5

0:00
5:56

le 28 janvier 2026

Taux directeur, envolée de Carney et retour de Marwah Rizqy
La commission / Cogeco Média

En cette ouverture d'émission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez brossent un portrait exhaustif de l'actualité politique et économique. 

Les Commissaires soulignent d'abord le maintien du taux directeur à 2,25% et la popularité «stratosphérique» de Marc Carney, dont le taux de satisfaction atteint 59%.

Le duo discute ensuite du départ imminent de François Legault, prévu pour le 12 avril, et de la course à sa succession où Christine Fréchette domine largement Bernard Drainville avec 19 appuis.

Enfin, ils anticipent le retour de Marwah Rizqy à l'Assemblée nationale et comparent les profils de Pablo Rodriguez et Charles Milliard pour la chefferie du PLQ.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder les sujets chauds de l'heure, mercredi, à La commission

