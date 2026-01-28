En cette ouverture d'émission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez brossent un portrait exhaustif de l'actualité politique et économique.

Les Commissaires soulignent d'abord le maintien du taux directeur à 2,25% et la popularité «stratosphérique» de Marc Carney, dont le taux de satisfaction atteint 59%.

Le duo discute ensuite du départ imminent de François Legault, prévu pour le 12 avril, et de la course à sa succession où Christine Fréchette domine largement Bernard Drainville avec 19 appuis.

Enfin, ils anticipent le retour de Marwah Rizqy à l'Assemblée nationale et comparent les profils de Pablo Rodriguez et Charles Milliard pour la chefferie du PLQ.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder les sujets chauds de l'heure, mercredi, à La commission.