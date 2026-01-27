Les Cowboys Fringants toujours au sommet

Malgré la domination écrasante de vedettes internationales comme Taylor Swift et Bad Bunny, les Cowboys Fringants demeurent indétrônables dans le cœur des Québécois.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, le groupe mythique place huit chansons dans le top 20 des artistes d'ici les plus écoutés.

Toutefois, le portrait global est plus sombre pour la culture locale: les artistes québécois sont quasi absents du top 20 général, confirmant une tendance où les jeunes délaissent le contenu francophone sur les plateformes numériques.

En parallèle, l'industrie note un regain surprenant pour le format vinyle, qui enregistre une croissance de 12 % au détriment du CD et du téléchargement numérique.

