Arts et spectacles
De propriétaire de bar à vedette de l'humour

Richardson Zéphir: l'humoriste aux mille voix et son «Punch créole»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 janvier 2026 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Richardson Zéphir: l'humoriste aux mille voix et son «Punch créole»
Richardson Zéphir / Evan Buhler/ La Presse Canadienne

L'humoriste et comédien Richardson Zéphir, figure marquante de Club Soly et ancien participant de Big Brother Célébrités, s'est confié à Patrick Lagacé sur son parcours atypique et sa vision de l'humour.

Originaire du quartier Vimont à Laval, celui qui a fait ses premières armes en improvisation dès l'âge de 12 ans a d'abord été propriétaire d'un bar dans le Vieux-Port avant de tout lâcher pour se lancer dans l'humour en 2008.

Aujourd'hui, il prépare son deuxième one-man-show, Punch créole, dont la première aura lieu le 3 février prochain.

Écoutez Richardson Zéphir, comédien et humoriste, discuter de son cheminement de carrière, au micro de Patrick Lagacé. 

