Inefficacité des mesures actuelles

Un locataire sur quatre à Montréal a dû utiliser des moyens alternatifs pour payer son loyer l'an dernier, selon un grand sondage en ligne effectué par Léger.

Le chroniqueur Luc Ferrandez déplore l'inefficacité des mesures gouvernementales actuelles et presse Québec d'agir avec la même vigueur que lors des grands chantiers hydroélectriques.

Écoutez son coup de gueule concernant la crise du logement et du manque de main-d'œuvre, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, les solutions proposées jusqu'à présent, comme les réglementations sur Airbnb ou les investissements fédéraux, tournent en rond en raison d'un obstacle majeur: la pénurie criante de main-d'œuvre qualifiée pour construire.

Pour lui, le gouvernement doit cesser d'être timide et s'attaquer au problème de façon massive en favorisant l'insertion de petits logements dans les milieux de vie existants.