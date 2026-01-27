 Aller au contenu
Inefficacité des mesures actuelles

Crise du logement: «Si on trouve pas de solution, on s'en va vers la violence»

par 98.5

0:00
6:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 janvier 2026 09:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Crise du logement: «Si on trouve pas de solution, on s'en va vers la violence»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Un locataire sur quatre à Montréal a dû utiliser des moyens alternatifs pour payer son loyer l'an dernier, selon un grand sondage en ligne effectué par Léger.

Le chroniqueur Luc Ferrandez déplore l'inefficacité des mesures gouvernementales actuelles et presse Québec d'agir avec la même vigueur que lors des grands chantiers hydroélectriques.

Écoutez son coup de gueule concernant la crise du logement et du manque de main-d'œuvre, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, les solutions proposées jusqu'à présent, comme les réglementations sur Airbnb ou les investissements fédéraux, tournent en rond en raison d'un obstacle majeur: la pénurie criante de main-d'œuvre qualifiée pour construire. 

Pour lui, le gouvernement doit cesser d'être timide et s'attaquer au problème de façon massive en favorisant l'insertion de petits logements dans les milieux de vie existants.

«Si on trouve pas de solution, on s'en va vers la violence [...] Il faut développer une obsession de l'insertion. [...] On installe sur la Rive-Sud, à Laval, à Terrebonne, dans l'est de Montréal, on intègre des petits logements, des six étages et moins, partout où il y a du transport en commun, partout où il y a du commerce. Il faut réfléchir à fond la caisse...»

Luc Ferrandez

