Aldo Nova sera en spectacle 31 janvier

Le musicien canadien Aldo Nova sera en spectacle au Cabaret du Casino le samedi 31 janvier, après 35 ans sans avoir donné de spectacles au Québec.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair saisir l'occasion pour présenter sa discussion avec cet artiste qui a notamment travaillé comme réalisateur avec Céline Dion et écrit pour Jon Bon Jovi, dimanche, au micro de Denis Lévesque.