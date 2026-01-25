 Aller au contenu
Aldo Nova sera en spectacle 31 janvier

«Les Beatles, ça a réveillé quelque chose en moi»

par 98.5

0:00
7:24

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 janvier 2026 10:40

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Les Beatles, ça a réveillé quelque chose en moi»
Le musicien canadien Aldo Nova sera en spectacle au Cabaret du Casino le samedi 31 janvier. / Sylvia Béchard

Le musicien canadien Aldo Nova sera en spectacle au Cabaret du Casino le samedi 31 janvier, après 35 ans sans avoir donné de spectacles au Québec.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair saisir l'occasion pour présenter sa discussion avec cet artiste qui a notamment travaillé comme réalisateur avec Céline Dion et écrit pour Jon Bon Jovi, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Ça a commencé quand j'ai vu les Beatles. Ça a réveillé quelque chose en moi. Je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Ma mère m'avait acheté un ukulélé, puis je faisais semblant d'être une rockstar devant le miroir. Je pense que je n’avais même pas cinq ans. Puis, à douze ans, j'ai commencé à jouer de la guitare.»

Aldo Nova

