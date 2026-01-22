 Aller au contenu
Politique fédérale
Intentions de vote au fédéral

De moins en moins de Canadiens prêts à voter conservateur

par 98.5

0:00
7:05

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 janvier 2026 17:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Selon un sondage Abacus Data, le nombre de Canadiens qui pourraient voter pour le Parti conservateur est en baisse.

35% des personnes interrogées pourraient voter pour la formation de Pierre Poilievre et 39 % pour les libéraux de Mark Carney.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas revenir sur les derniers sondages sur les intentions de vote au fédéral, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Selon lui, ces chiffres s’expliquent en partie par une baisse de la cote de popularité de Pierre Poilievre depuis les dernières élections fédérales.

On note aussi que l’approbation du premier ministre Mark Carney est en hausse depuis son entrée au pouvoir.

