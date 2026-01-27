Hockey québécois

Malgré des règlements de plus en plus restrictifs, les bagarres sont en forte hausse dans la LHJMQ cette saison.

Selon une enquête du journaliste Mikaël Lalancette, le nombre de combats a doublé par rapport à l'an dernier, marquant un recul par rapport à la tendance des 15 dernières années.

Cette recrudescence semble directement liée au match intense entre le Canada et les États-Unis lors de la Confrontation des 4 Nations en février dernier, un événement qui a marqué l'imaginaire des jeunes joueurs et ravivé l'intérêt pour le jeu physique.

