 Aller au contenu
Hockey
Hockey québécois

L’effet «4 Nations»: les jeunes joueurs renouent avec la bagarre

par 98.5

0:00
7:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 janvier 2026 09:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
L’effet «4 Nations»: les jeunes joueurs renouent avec la bagarre
Une analyse me l’augmentation de 120% des bagarres dans la LHJMQ, malgré des règlements plus stricts, notamment depuis l’événement Canada–États-Unis du 15 février lors de la Coupe des 4 nations. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Malgré des règlements de plus en plus restrictifs, les bagarres sont en forte hausse dans la LHJMQ cette saison.

Selon une enquête du journaliste Mikaël Lalancette, le nombre de combats a doublé par rapport à l'an dernier, marquant un recul par rapport à la tendance des 15 dernières années.

Cette recrudescence semble directement liée au match intense entre le Canada et les États-Unis lors de la Confrontation des 4 Nations en février dernier, un événement qui a marqué l'imaginaire des jeunes joueurs et ravivé l'intérêt pour le jeu physique.

Écoutez Mikaël Lalancette, journaliste et responsable des sports au quotidien Le Soleil, expliquer le tout au micro de Patrick Lagacé. 

«Depuis le match Canada-États-Unis, c’est hallucinant: on note une augmentation de plus de 120% des bagarres dans le hockey junior québécois.»

Mikaël Lalancette

Vous aimerez aussi

Les bagarres en hausse dans la LHJMQ: un constat inquiétant
Lagacé le matin
Les bagarres en hausse dans la LHJMQ: un constat inquiétant
0:00
5:37
Jakub Dobes devant le filet: les Canadiens misent sur la constance
Lagacé le matin
Jakub Dobes devant le filet: les Canadiens misent sur la constance
0:00
5:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Richardson Zéphir: l'humoriste aux mille voix et son «Punch créole»
Rattrapage
De propriétaire de bar à vedette de l'humour
Richardson Zéphir: l'humoriste aux mille voix et son «Punch créole»
Crise budgétaire au Québec: «Il va falloir qu'on désacralise la coupure»
Rattrapage
Déficit record de 12 milliards de dollars
Crise budgétaire au Québec: «Il va falloir qu'on désacralise la coupure»
Crise du logement: «Si on trouve pas de solution, on s'en va vers la violence»
Rattrapage
Inefficacité des mesures actuelles
Crise du logement: «Si on trouve pas de solution, on s'en va vers la violence»
Catherine Fournier sur la une du Clin d'oeil: une photo qui fait jaser
Rattrapage
Mairesse de Longueuil
Catherine Fournier sur la une du Clin d'oeil: une photo qui fait jaser
Musique en continu: le nouveau contenu québécois peine à séduire les jeunes
Rattrapage
Les Cowboys Fringants toujours au sommet
Musique en continu: le nouveau contenu québécois peine à séduire les jeunes
Fermeture d'un centre de recherche à Sainte-Foy: une vision à court terme?
Rattrapage
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Fermeture d'un centre de recherche à Sainte-Foy: une vision à court terme?
Santé mentale: ChatGPT, votre meilleur ami ou votre pire ennemi?
Rattrapage
Diagnostic par IA et l’illusion d’empathie
Santé mentale: ChatGPT, votre meilleur ami ou votre pire ennemi?
Les chutes du Niagara à l'Institut Douglas
Rattrapage
État lamentable de nos infrastructures
Les chutes du Niagara à l'Institut Douglas
Mark Carney et Donald Trump: un appel téléphonique qui fait jaser
Rattrapage
Relations canado-américaines
Mark Carney et Donald Trump: un appel téléphonique qui fait jaser
Trois-Rivières: 800 citoyens aident déjà la police grâce à leurs caméras privées
Rattrapage
Enquêtes criminelles
Trois-Rivières: 800 citoyens aident déjà la police grâce à leurs caméras privées
Minneapolis: une école à deux vitesses causée par la peur de l'ICE
Rattrapage
Le lourd bilan social des frappes policières
Minneapolis: une école à deux vitesses causée par la peur de l'ICE
Paul St-Pierre Plamondon dénonce le «mensonge colonial» du Canada
Rattrapage
Le chef du Parti québécois
Paul St-Pierre Plamondon dénonce le «mensonge colonial» du Canada
Le crédit TPS bonifié de 25 % pour les plus démunis
Rattrapage
Aide aux ménages
Le crédit TPS bonifié de 25 % pour les plus démunis
«Christine Fréchette est cartésienne et doit éviter de sonner trop cassette»
Rattrapage
Course à la CAQ
«Christine Fréchette est cartésienne et doit éviter de sonner trop cassette»