Face à un déficit record de 12 milliards de dollars, quelles sont les solutions pour redresser les finances de l'État québécois?

En se basant sur une chronque de Francis Vailles, dans La Presse, le chroniqueur Luc Ferrandez aborde les trois grandes pistes étudiées par le gouvernement: couper dans les dépenses, attendre la reprise économique ou augmenter la tarification des services.

Il souligne toutefois la résistance féroce à chaque tentative de réduction budgétaire, que ce soit en santé ou en éducation, et déplore le manque de courage politique pour s'attaquer à la croissance du nombre de fonctionnaires sous le gouvernement Legault.

