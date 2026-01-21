Service de sécurité incendie de Montréal

La Ville de Montréal a dépensé 17 millions de dollars en heures supplémentaires en raison d'un manque d'uniformes propres pour ses pompiers.

Depuis 2020, de nouvelles normes obligent le lavage systématique des uniformes de pompiers après chaque intervention incendie ou exposition à la fumée. Ces mesures visent à réduire les risques de cancer liés à la contamination chimique des habits.

Toutefois, des lacunes dans l’implantation de cette mesure, notamment l’achat tardif de machines à laver spécialisées, nuisent gravement à l'efficacité du service et font exploser la facture du temps supplémentaire.

Écoutez les explications de Chris Ross, président de l’Association des pompiers de Montréal, à La commission.