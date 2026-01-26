 Aller au contenu
Politique municipale
Caméras corporelles portées par la police

Profilage racial: «Ça m'est arrivé quelques fois» -Soraya Martinez Ferrada

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 janvier 2026 08:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Profilage racial: «Ça m'est arrivé quelques fois» -Soraya Martinez Ferrada
La mairesse de Montréal Soraya Martinez-Ferrada / Cogeco Média

La Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec d’accélérer le pas pour permettre aux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d’être équipés de caméras corporelles.

La mairesse Soraya Martinez Ferrada explique avoir été elle-même victime de profilage racial à plusieurs reprises, de la part de la police.

Selon elle, le port des caméras par les forces de l’ordre, comme c’est déjà le cas dans certaines villes comme Toronto, pourrait permettre d’éviter ce genre d’intervention.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, commenter le dossier, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

«Me faire arrêter parce que je conduis une voiture avec mon conjoint qui ne semble pas être la voiture qu'un homme noir devrait être en train de conduire, ça nous arrive et ça m'est arrivé quelques fois. C'est malheureux. Il y a du profilage. Il faut travailler sur ce profilage, puis s'assurer qu'on brise ce silence.»

Soraya Martinez Ferrada

Autres sujets abordés

  • La mairesse demande une clause de droits acquis pour les immigrants victimes de la fin du PEQ et regrette que les habitants de Montréal soient désavantagés par le nouveau programme du gouvernement;
  • La gestion difficile des haltes-chaleur en temps de froid polaire.

