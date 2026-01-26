Caméras corporelles portées par la police

La Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec d’accélérer le pas pour permettre aux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d’être équipés de caméras corporelles.

La mairesse Soraya Martinez Ferrada explique avoir été elle-même victime de profilage racial à plusieurs reprises, de la part de la police.

Selon elle, le port des caméras par les forces de l’ordre, comme c’est déjà le cas dans certaines villes comme Toronto, pourrait permettre d’éviter ce genre d’intervention.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, commenter le dossier, lundi, au micro de Patrick Lagacé.