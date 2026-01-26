En direct du Minnesota

La situation à Minneapolis est critique après la mort d'Alex Pretti, abattu par les agents de l'ICE.

En direct, Any Guillemette décrit un climat de frustration intense où les citoyens dénoncent l'immunité totale des forces fédérales, protégées par la Maison-Blanche.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco nouvelles à Minneapolis et Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, lundi, à La commission.