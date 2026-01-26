En direct du Minnesota

La situation à Minneapolis est critique après la mort d'Alex Pretti, abattu par les agents de l'ICE.
En direct, Any Guillemette décrit un climat de frustration intense où les citoyens dénoncent l'immunité totale des forces fédérales, protégées par la Maison-Blanche.
Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco nouvelles à Minneapolis et Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, lundi, à La commission.
«Les gens se sont regroupés [au mémorial à Alex Pretti], s'y regroupent encore. [...] Il y a toujours quelqu'un. Des fleurs, des chandelles. Les gens arrivent avec plein de pancartes, avec des mots, des messages de toutes sortes.»
Invité à réagir, le ministre de la Sécurité publique du Québec, Ian Lafrenière, s'inquiète d'un «drapeau jaune»: le discrédit jeté sur les polices américaines risque de nuire à la légitimité des policiers québécois.
Entre accusations de photos retouchées par l'IA par l'administration Trump et débats sur les caméras corporelles au SPVM, l'écart entre les modèles policiers n'a jamais semblé aussi grand.
«Au Québec, on parle d'un minimum de trois ans de formation pour un policier. Les agents de l'ICE aux États-Unis, on parle d'entre trois et six mois. On n'est pas du tout à la même place.»