Politique internationale
En direct du Minnesota

Bavures à Minneapolis: la Maison-Blanche accusée de falsifier l'histoire

par 98.5

Any Guillemette / Cogeco Média

La situation à Minneapolis est critique après la mort d'Alex Pretti, abattu par les agents de l'ICE.

En direct, Any Guillemette décrit un climat de frustration intense où les citoyens dénoncent l'immunité totale des forces fédérales, protégées par la Maison-Blanche.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco nouvelles à Minneapolis et Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, lundi, à La commission

«Les gens se sont regroupés [au mémorial à Alex Pretti], s'y regroupent encore. [...] Il y a toujours quelqu'un. Des fleurs, des chandelles. Les gens arrivent avec plein de pancartes, avec des mots, des messages de toutes sortes.»

Any Guillemette

Invité à réagir, le ministre de la Sécurité publique du Québec, Ian Lafrenière, s'inquiète d'un «drapeau jaune»: le discrédit jeté sur les polices américaines risque de nuire à la légitimité des policiers québécois. 

Entre accusations de photos retouchées par l'IA par l'administration Trump et débats sur les caméras corporelles au SPVM, l'écart entre les modèles policiers n'a jamais semblé aussi grand.

«Au Québec, on parle d'un minimum de trois ans de formation pour un policier. Les agents de l'ICE aux États-Unis, on parle d'entre trois et six mois. On n'est pas du tout à la même place.»

Ian Lafrenière

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

