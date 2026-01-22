Dans sa chronique jeudi matin, Bénédicte Lebel revient sur une fraude hypothécaire majeure de plus de quatre millions de dollars, impliquant un stratagème sophistiqué mis en place durant la pandémie.

L'un des acteurs clés, Phuoc Hung Luu, a été condamné à trois ans et demi de prison pour avoir usurpé l'identité de propriétaires afin d'obtenir des prêts frauduleux sur des résidences que n'habitaient pas les réels propriétaires.

Le fraudeur a réussi à obtenir cinq prêts hypothécaires et a même retiré plus de 834 000 $ en argent comptant dans une banque de Brossard avec l'aide d'une complice qui y travaillait. Ce réseau profitait de la baisse de vigilance et des rencontres virtuelles imposées par la crise sanitaire pour tromper les notaires et les institutions financières.

