Justice et faits divers
Plus de quatre millions de dollars

Fraudes hypothécaires: trois ans et demi de prison pour un personnificateur

par 98.5

0:00
7:42

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 06:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Fraudes hypothécaires: trois ans et demi de prison pour un personnificateur
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel

Dans sa chronique jeudi matin, Bénédicte Lebel revient sur une fraude hypothécaire majeure de plus de quatre millions de dollars, impliquant un stratagème sophistiqué mis en place durant la pandémie.

L'un des acteurs clés, Phuoc Hung Luu, a été condamné à trois ans et demi de prison pour avoir usurpé l'identité de propriétaires afin d'obtenir des prêts frauduleux sur des résidences que n'habitaient pas les réels propriétaires.

Le fraudeur a réussi à obtenir cinq prêts hypothécaires et a même retiré plus de 834 000 $ en argent comptant dans une banque de Brossard avec l'aide d'une complice qui y travaillait. Ce réseau profitait de la baisse de vigilance et des rencontres virtuelles imposées par la crise sanitaire pour tromper les notaires et les institutions financières.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités :

  • Fin de l'intervention à Montréal: les pompiers ont quitté les lieux d'un incendie majeur près du pont Jacques-Cartier après 24 heures de travail;
  • Noyade au Mexique: un Québécois de 76 ans a perdu la vie à Acapulco;
  • Structure du pont Jacques-Cartier: des inspections ont confirmé que le pont n'a subi aucun dommage structurel.

