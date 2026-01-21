Alors que le programme de rachat d’armes à feu du gouvernement fédéral a été lancé en début de semaine, le lobby des armes s’y oppose fermement.

Plus précisément, la Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu a publié un communiqué demandant à ses membres d’attendre jusqu’à la dernière minute avant de rendre leurs armes. Pourquoi ? Parce qu’ils espèrent un éventuel renversement du programme.

Écoutez à ce propos la directrice pour le Québec de la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu, Sophie Béland, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle y critique une indemnisation jugée insuffisante, un budget de 1,3 milliard de dollars et l’inefficacité du projet pour la sécurité publique. Elle plaide plutôt pour un réinvestissement dans la lutte contre la criminalité et la violence conjugale.