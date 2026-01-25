 Aller au contenu
Candidature de Fréchette pour succéder à Legault

«Rien n'est joué et ça va être intéressant» -Christian Dufour

«Rien n'est joué et ça va être intéressant» -Christian Dufour
La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, s'est lancée dimanche dans la course à la chefferie pour succéder à François Legault à la tête de la CAQ. / Graham Hughes / La Presse canadienne

La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, s'est officiellement lancée dimanche dans la course à la chefferie pour succéder à François Legault à la tête de la CAQ. 

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«On a l'impression que Christine Fréchette part avec une longueur d'avance parce qu'il y a plus de gens qui l'ont appuyée. Mais je pense que rien n'est joué et ça va être intéressant. Il va y avoir des débats, il va y avoir un duel. Est-ce qu'ils vont être capables de ressusciter la CAQ? C'est ça, la question que tout le monde se pose. Et c'est un gros défi.»

Christian Dufour

Aussi dans cette chronique :

  • Les Québécois, unanimement mécontents du discours de Carney à Québec 

