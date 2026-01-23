Grimper le Taipei 101 sans attaches

Alex Honnold, le célèbre grimpeur connu pour son ascension sans protection d'El Capitan dans le documentaire Free Solo, va tenter un nouveau défi audacieux. Il prévoit de gravir le gratte-ciel Taipei 101, haut de 101 étages à Taïwan, sans aucune corde ni système de sécurité.

Cet exploit périlleux sera diffusé en direct sur Netflix dans une émission spéciale nommée Skyscraper Live.

Bien que le Taipei 101 soit plus lisse et vertical qu'une paroi rocheuse, l'ascension sera suivie par une équipe de caméras avec un délai de sécurité de dix secondes en cas de problème.

Écoutez Gabriel Filippi, alpiniste, conférencier et seul Québécois à avoir gravi l'Everest par ses deux versants, commenter l'événement au micro de Philippe Cantin.

Filippi souligne le défi technique, les risques liés à la météo, la préparation méticuleuse et la présence de balcons tous les huit étages offrant des points de repos.

L’événement suscite admiration et controverse sur la sécurité.