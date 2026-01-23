Des Air Fryers aux îlots de cuisine...

Catherine Beauchamp explore les dernières nouveautés musicales, à commencer par le groupe Blue Jeans Bleu qui lance son cinquième album intitulé Record n° V.

Qualifié de «terrain de jeu infini», cet opus s’inscrit dans la lignée des précédents avec des textes absurdes et humoristiques portés par des mélodies accrocheuses.

La chroniqueuse souligne des titres comme Manger mou ou Vino sur l'îlot, notant la capacité du groupe à transformer le quotidien québécois — de la friteuse à air aux discussions de cuisine — en succès disco, punk ou soul.

