Arts et spectacles
Célébrités

Un autre Beckham pris dans la tourmente

par 98.5

le 21 janvier 2026 15:42

Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Ce n'est pas nouveau, mais la saga Beckham - une autre - fait le tour du monde. Mais cette fois, ce n'est pas David qui en est la vedette...

C'est plutôt son fils, Brooklyn, et l'épouse de ce dernier qui sont au coeur d'une autre controverse familiale.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lavoie parler de cette histoire et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

On parle des artistes qui seront intronisés au panthéon des auteurs/compositeurs:

  • Taylor Swift
  • Alanis Morissette
  • Paul stanley et Gene Simmons (Kiss)
  • Kenny Loggins
  • Christopher "Tricky" Stewart

