Une course à deux se dessine pour la succession de François Legault, après l’annonce du ministre Simon Jolin-Barrette qui renonce à se porter candidat pour des raisons familiales.

C'est une annonce qui semble avoir pris plusieurs personnes par surprise: «Simon Jolin-Barrette était le dauphin de François Legault depuis de nombreuses années», mentionne Jean-Marc Léger.

Moins connue du public, Christine Fréchette arrivera-t-elle à charmer l'électorat québécois? Cette dernière devrait confirmer sa candidature, dimanche, à Trois-Rivières.

De son côté, le ministre de l'Enrivonnement, Bernard Drainville, poursuit sa réflexion.

Les règles mises en place par le parti favorisent les candidatures internes, notamment en imposant aux candidats d'obtenir l'appui d'au moins 15 députés au sein du caucus

Écoutez Jean-Marc Léger, fondateur de la firme Léger 360, discuter de la course à la chefferie de la CAQ, vendredi, au micro de Philippe Cantin.