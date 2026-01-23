 Aller au contenu
Course à la chefferie de la CAQ

«On s'enligne vers un couronnement ou une course à deux» -Jean-Marc Léger

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 janvier 2026 15:58

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le prochain chef de la CAQ sera connu le 12 avril prochain. / La Presse Canadienne

Une course à deux se dessine pour la succession de François Legault, après l’annonce du ministre Simon Jolin-Barrette qui renonce à se porter candidat pour des raisons familiales.

C'est une annonce qui semble avoir pris plusieurs personnes par surprise: «Simon Jolin-Barrette était le dauphin de François Legault depuis de nombreuses années», mentionne Jean-Marc Léger.

Moins connue du public, Christine Fréchette arrivera-t-elle à charmer l'électorat québécois? Cette dernière devrait confirmer sa candidature, dimanche, à Trois-Rivières.

De son côté, le ministre de l'Enrivonnement, Bernard Drainville, poursuit sa réflexion.

Les règles mises en place par le parti favorisent les candidatures internes, notamment en imposant aux candidats d'obtenir l'appui d'au moins 15 députés au sein du caucus

Écoutez Jean-Marc Léger, fondateur de la firme Léger 360, discuter de la course à la chefferie de la CAQ, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«Je trouve que c'est responsable, parce que la prochaine personne va être élue premier ministre du Québec. C'est surprenant qu'il n'y ait pas plus de candidats, parce que tu es à quelques pieds de faire l'histoire du Québec et de devenir premier ministre.»

Jean-Marc Léger

Autres sujets abordés:

  • Congrès d'orientation du Parti Québécois;
  • Les discours de Mark Carney à Davos.

