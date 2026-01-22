 Aller au contenu
Canadiens de Montréal

La délicate question du retour de Patrik Laine

le 22 janvier 2026 18:31

Philippe Cantin
Mario Langlois
La délicate question du retour de Patrik Laine
Écoutez les animateurs Mario Langlois et Philippe Cantin parler de l'affrontement Sabres-Canadiens qui sera présenté au Centre Bell.

Les sujets discutés

  • Le troisième affrontement de la saison régulière entre les Canadiens et les Sabres est significatif, une rareté;
  • Un intérêt renouvelé pour cette rivalité historique, notamment après 14 ans sans séries pour les Sabres;
  • On analyse la performance du gardien Samuel Montembeault qui a permis au Canadien d’obtenir neuf points sur dix depuis son retour;
  • La délicate question du retour de Patrik Laine dans la formation.

