Canadiens de Montréal

Écoutez les animateurs Mario Langlois et Philippe Cantin parler de l'affrontement Sabres-Canadiens qui sera présenté au Centre Bell.
Les sujets discutés
- Le troisième affrontement de la saison régulière entre les Canadiens et les Sabres est significatif, une rareté;
- Un intérêt renouvelé pour cette rivalité historique, notamment après 14 ans sans séries pour les Sabres;
- On analyse la performance du gardien Samuel Montembeault qui a permis au Canadien d’obtenir neuf points sur dix depuis son retour;
- La délicate question du retour de Patrik Laine dans la formation.