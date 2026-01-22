Constats étonnants

 Aller au contenu
Les effets de l'Ozempic... sur l'économie

Le Québec maintenant

le 22 janvier 2026 18:01

La popularité des médicaments amaigrissants tels que l'Ozempic a des impacts collatéraux sur d’autres secteurs que la santé.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert se pencher sur cette question au micro de Philippe Cantin.

L’industrie des collations sucrées, salées, boissons gazeuses et restauration rapide voit ses ventes reculer en raison de la perte d’appétit pour ce type d’alimentation.

Un phénomène qui ira grandissant avec la perte des brevets de ces médicaments et l’arrivée des génériques moins chers.

Un autre effet collatéral est l’économie de carburant que prévoient réaliser les compagnies aériennes. Comme le poids - des passagers et des bagages - est ce qui influence le plus la consommation de carburant, des passagers moins lourds seront bénéfiques pour les marges de profit.

Donald Trump avait imposé la date du 20 janvier comme délai pour que les banques et autres institutions financières plafonnent leur taux d’intérêt sur les cartes de crédit à 10%. La date butoir est passée et rien n’est arrivé….

Selon une étude allemande, ce serait en grande majorité les consommateurs américains qui feraient les frais des tarifs imposés par Donald Trump.

