Refroidissement éolien de -35

Environnement Canada annonce l'arrivée d'un «vortex polaire» au Québec.

Bien que les températures réelles avoisineront les -24 °C, les rafales de vent créeront un ressenti de -35 dans la région de Montréal demain matin.

Ce froid extrême présente des risques importants pour la santé, notamment l'hypothermie et des engelures rapides pour la peau exposée.

À la suite de cette vague de froid, 10 à 15 cm de neige légère sont attendus dimanche soir.

Cela rendra les conditions routières dangereuses et glissantes pour le trajet du lundi matin en raison de la poudrerie et de la chaussée gelée.

Écoutez Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, donner tous les détails à ce sujet, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.