De retour du vieux continent

De retour de France, l’humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques raconte son expérience sur les ondes de la prestigieuse station RTL, où il intervient désormais comme chroniqueur.

Il compare d'ailleurs l'ambiance de la station à celle du 98.5, tout en soulignant le défi de s'adapter aux codes politiques et humoristiques français, souvent plus rigides et sérieux qu'au Québec.

Écoutez Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'humoriste explique que sa présence sur l'une des plus grosses radios de France est le fruit d'un hasard après avoir été repéré lors du Festival d'Avignon.

Il souligne l'importance pour lui de conserver son identité québécoise sans tomber dans les clichés, tout en naviguant dans un univers médiatique où les clivages idéologiques sont beaucoup plus marqués qu'ici.