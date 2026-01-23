Le cinéma québécois brille à nouveau sur la scène internationale avec les nominations aux Oscars des courts-métrages La jeune fille qui pleurait des perles et Perfectly a Strangeness.

Le premier est une œuvre d'animation en stop-motion qui a nécessité cinq ans de travail, utilisant même de la boue de chantiers montréalais pour ses décors.

Le second, signé Alison McAlpine, est un documentaire suivant trois ânes qui découvrent un observatoire abandonné, une proposition visuelle et sonore unique.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

