Le cinéma québécois brille à nouveau sur la scène internationale avec les nominations aux Oscars des courts-métrages La jeune fille qui pleurait des perles et Perfectly a Strangeness.
Le premier est une œuvre d'animation en stop-motion qui a nécessité cinq ans de travail, utilisant même de la boue de chantiers montréalais pour ses décors.
Le second, signé Alison McAlpine, est un documentaire suivant trois ânes qui découvrent un observatoire abandonné, une proposition visuelle et sonore unique.
Autres sujets traités:
- Le film Sinners de Ryan Coogler récolte un nombre record de 16 nominations;
- Duel entre Leonardo DiCaprio et Timothée Chalamet pour l'Oscar du meilleur acteur;
- Les acteurs de la série Rivalité passionnée, Hudson Williams et Connor Storrie, participeront au relais de la flamme olympique en Italie.