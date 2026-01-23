Il se pose en victime

L'éducateur Tomy Carranza Ladry, accusé du meurtre d'un enfant de 18 mois survenu en 2023, a livré un témoignage troublant pour sa défense.

Se posant en victime d'un épuisement extrême et d'une crise d'anxiété aiguë au moment des faits, il a admis être responsable du décès de l'enfant tout en niant l'intention de tuer.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle souligne le contraste frappant entre la gravité des accusations et l'enthousiasme, parfois jugé théâtral, manifesté par l'accusé à la barre.

