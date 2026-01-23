Crise dans le réseau de la santé

Malgré les investissements massifs, l'accès à un professionnel de la santé demeure un parcours du combattant pour des milliers de Québécois, alors que les solutions en place peinent à donner des résultats concrets.

Le système de santé québécois fait face à un cul-de-sac administratif. D'un côté, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) sont sous-utilisées en raison de règles de co-inscription rigides qui les lient aux médecins. De l'autre, l'annonce gouvernementale de l'inscription de 500 000 patients par les médecins de famille cache une réalité plus nuancée: il s'agirait souvent d'une simple inscription sur une liste collective, via le Guichet d'accès à la première ligne (GAP), plutôt que d'une réelle prise en charge individuelle.

