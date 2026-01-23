 Aller au contenu
Politique provinciale
Succession de François Legault

Course à la CAQ: Christine Fréchette se lancerait dimanche

par 98.5

0:00
14:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 janvier 2026 07:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Antonine Yaccarini
Antonine Yaccarini
Course à la CAQ: Christine Fréchette se lancerait dimanche
Antonine Yaccarini / Cogeco Média

La ministre Christine Fréchette devrait être la première candidate à officialiser ses ambitions pour prendre la tête de la Coalition avenir Québec à la suite de la démission de François Legault.

Selon les informations obtenues par la chroniqueuse Antonine Yaccarini, ce lancement de campagne devrait avoir lieu ce dimanche à Trois-Rivières, une ville symbolique pour contrer l'image de «Montréalaise» que ses adversaires pourraient tenter de lui accoler.

Écoutez la chroniqueuse aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Même si elle est arrivée plus récemment au sein du conseil des ministres, son parcours sans faute dans des dossiers ardus comme l'Immigration et l'Énergie joue en sa faveur.

«Elle a un petit déficit de notoriété au sein de la population [...] elle n'a été au centre d'aucune controverse et je pense que c'est un peu le bon côté de la médaille d'être moins connue. Elle a comme une chance de faire une première bonne impression.»

Antonine Yaccarini

Antonine Yaccarini souligne qu'elle semble déjà très bien organisée et entourée, bénéficiant notamment de l'appui de Ian Lafrenière, qui agira comme un pilier dans sa campagne.

Autres sujets traités:

  • Les règles de la course ont été dévoilées jeudi;
  • Le discours de Mark Carney jeudi à Québec;
  • Le candidat de la CAQ dans Chicoutimi est tout un personnage.

