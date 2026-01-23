Succession de François Legault

La ministre Christine Fréchette devrait être la première candidate à officialiser ses ambitions pour prendre la tête de la Coalition avenir Québec à la suite de la démission de François Legault.

Selon les informations obtenues par la chroniqueuse Antonine Yaccarini, ce lancement de campagne devrait avoir lieu ce dimanche à Trois-Rivières, une ville symbolique pour contrer l'image de «Montréalaise» que ses adversaires pourraient tenter de lui accoler.

Écoutez la chroniqueuse aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Même si elle est arrivée plus récemment au sein du conseil des ministres, son parcours sans faute dans des dossiers ardus comme l'Immigration et l'Énergie joue en sa faveur.