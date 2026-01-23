 Aller au contenu
Société
Pannes majeures

REM: des excuses «de neige dans les roues» qui ne passent plus

par 98.5

0:00
8:34

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 janvier 2026 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
REM: des excuses «de neige dans les roues» qui ne passent plus
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Luc Ferrandez ne décolère pas après la récente panne majeure qui a paralysé le Réseau express métropolitain (REM) cette semaine.

Entre les problèmes de freinage hivernal, les aiguillages gelés et le givre sur les caténaires, le chroniqueur estime que les usagers ont épuisé leur réserve de patience face aux justifications techniques de CDPQ Infra.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, l'argument de «la neige dans les roues» invoqué récemment est la goutte qui fait déborder le vase. Il déplore que malgré les correctifs apportés au fil des mois, le système demeure d'une fragilité déconcertante dès que les conditions climatiques se corsent.

Vous aimerez aussi

Un froid historique s’installe sur le Québec ce week-end
Lagacé le matin
Un froid historique s’installe sur le Québec ce week-end
0:00
3:32
Vision de la Conquête de Mark Carney: un «panier de crabes historique»
Lagacé le matin
Vision de la Conquête de Mark Carney: un «panier de crabes historique»
0:00
20:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
La géopolitique mondiale revue et corrigée par les jeux de société
Rattrapage
Le grand casino des chefs politiques
La géopolitique mondiale revue et corrigée par les jeux de société
Les dessous de la percée française de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
Rattrapage
De retour du vieux continent
Les dessous de la percée française de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
Réouverture de la centrale de Bécancour: un recul énergétique?
Rattrapage
Le coup de gueule de Luc Ferrandez
Réouverture de la centrale de Bécancour: un recul énergétique?
Expérience sociale entourant les casquettes rouges à Montréal
Rattrapage
Des réactions mitigées et de la confusion
Expérience sociale entourant les casquettes rouges à Montréal
Blue Jeans Bleu: un 5e album qui «fait du bien»
Rattrapage
Musique
Blue Jeans Bleu: un 5e album qui «fait du bien»
ICE: la police de l'immigration américaine cible même les enfants
Rattrapage
Au Minnesota
ICE: la police de l'immigration américaine cible même les enfants
Le Canada, «leader de la résistance» face à Donald Trump à Davos?
Rattrapage
Actualité internationale
Le Canada, «leader de la résistance» face à Donald Trump à Davos?
École Antoine-Brossard: le «Far West» aux portes d’un centre d'achat
Rattrapage
Vitres brisées, bagarres... et coup de feu
École Antoine-Brossard: le «Far West» aux portes d’un centre d'achat
Les grands défis de Mark Carney et de Pierre Poilievre
Rattrapage
Reprise des travaux ce lundi au parlement
Les grands défis de Mark Carney et de Pierre Poilievre
Un froid historique s’installe sur le Québec ce week-end
Rattrapage
Vortex polaire
Un froid historique s’installe sur le Québec ce week-end
Accès aux soins: rendez-vous manqué des IPS et des médecins de famille?
Rattrapage
Crise dans le réseau de la santé
Accès aux soins: rendez-vous manqué des IPS et des médecins de famille?
Tensions canado-américaines: quand la politique s'invite dans les bureaux
Rattrapage
Impact sur les travailleurs canado-américains
Tensions canado-américaines: quand la politique s'invite dans les bureaux
Course à la CAQ: Christine Fréchette se lancerait dimanche
Rattrapage
Succession de François Legault
Course à la CAQ: Christine Fréchette se lancerait dimanche
Croissound: danser le matin en buvant son café
Rattrapage
Pas d'alcool
Croissound: danser le matin en buvant son café