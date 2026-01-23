Pannes majeures

Luc Ferrandez ne décolère pas après la récente panne majeure qui a paralysé le Réseau express métropolitain (REM) cette semaine.

Entre les problèmes de freinage hivernal, les aiguillages gelés et le givre sur les caténaires, le chroniqueur estime que les usagers ont épuisé leur réserve de patience face aux justifications techniques de CDPQ Infra.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, l'argument de «la neige dans les roues» invoqué récemment est la goutte qui fait déborder le vase. Il déplore que malgré les correctifs apportés au fil des mois, le système demeure d'une fragilité déconcertante dès que les conditions climatiques se corsent.